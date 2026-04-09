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Hay una ‘emergencia’ en la misión Artemis II... en el baño de la nave Orion

Sanitario de $23 millones, similar al de la Estación Espacial Internacional, se utiliza por primera vez en un viaje tripulado al espacio profundo y presenta problemas.

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Por AFP
Esta imagen distribuida el 8 de abril de 2026 por la NASA muestra la nave espacial Orion en el sexto día de la misión Artemis II, fotografiada desde una de las cámaras montadas en sus alas de paneles solares, el 7 de abril de 2026.
Esta imagen distribuida el 8 de abril de 2026 por la NASA muestra la nave espacial Orion en el sexto día de la misión Artemis II, fotografiada desde una de las cámaras montadas en sus alas de paneles solares, el 7 de abril de 2026. (HANDOUT/AFP)







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