Artemis II vuelve a la Tierra: astronautas amerizan en nave Orión tras misión lunar

Esta imagen tomada de un video de una transmisión en vivo de la NASA muestra a los astronautas de Artemis II amerizando en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, California, el 10 de abril de 2026.

San Diego, Estados Unidos. Los cuatro astronautas de la misión Artemis II regresaron a la Tierra, tal como estaba previsto.

La nave Orión amerizó frente a la costa de California, en el océano Pacífico, culminando así una misión de prueba alrededor de la Luna ejecutada a la perfección por la NASA, medio siglo después del programa Apolo.

“Houston, aquí Integrity (apodo de la nave). Los recibimos fuerte y claro”, anunció el comandante Reld Wiseman tras superar la fase más peligrosa de la entrada en la atmósfera, a más de 38.000 kilómetros por horas.

“Qué viaje. Estamos estables”, agregó, e informó un código “green” para los cuatro miembros de la tripulación, que significa que estaban en buenas condiciones.

Tras despegar desde Florida el 1 de abril, los estadounidenses Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, junto con el canadiense Jeremy Hansen, se aventuraron más lejos en el espacio que ningún ser humano antes. Regresaron con cientos de gigabites de datos del primer viaje lunar desde la última misión Apolo en 1972.

Esta imagen facilitada por la NASA muestra al administrador de la NASA, Jared Isaacman (centro), siendo recibido por el capitán Erik Kenny, comandante del USS John P. Murtha (derecha), a su llegada al buque para la recuperación de los tripulantes de Artemis II y de la nave Orion de la NASA, en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, California, el 10 de abril de 2026. (BILL INGALLS/AFP)

El 6 de abril pasaron por detrás de la Luna, capturando en alta definición la Tierra poniéndose tras una Luna majestuosa, cuyos tonos cambiaban entre gris y marrón.

Su cápsula hizo ayer un amerizaje suave, a 30 kilómetros por hora, en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, gracias a enormes paracaídas, a las 17:07 hora local (6:07 p.m., en Costa Rica), exactamente como lo había planeado la agencia espacial estadounidense.

La Armada de Estados Unidos los recuperó de la cápsula que flotaba en el océano, siguiendo un protocolo que no ha cambiado desde la misión de Neil Armstrong.

Este regreso de los tripulantes representa un alivio para las familias de los astronautas y constituye un éxito para la NASA tras decenas de miles de millones de dólares, años de retrasos y muchas dudas sobre la conveniencia de relanzar el programa lunar.

Margen de seguridad

El escudo térmico de Orion, que había causado considerable preocupación a la NASA después de que se desprendieran fragmentos durante la reentrada atmosférica en una prueba no tripulada en el 2022, resistió los 2.700 °C generados por la fricción con la atmósfera.

Esta imagen distribuida por la NASA muestra a buzos de la Armada de Estados Unidos preparándose para desplegarse desde la cubierta de dique del USS John P. Murtha para recuperar a los tripulantes de Artemis II y la nave Orion de la NASA, en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, California, el 10 de abril de 2026. (BILL INGALLS/AFP)

La agencia espacial decidió continuar con el mismo escudo térmico, pero modificó la trayectoria para reducir el riesgo.

Esta decisión generó una considerable controversia. “Voy a estar pensando en ello constantemente hasta que estén en el agua”, admitió recientemente el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en una entrevista.

Objetivo 2028

Este vuelo fue una prueba para confirmar a la NASA que el cohete Orión, del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), y sus sistemas están listos para el regreso de astronautas estadounidenses a la superficie lunar, antes de futuras misiones a Marte.

Esta captura de pantalla de una transmisión en vivo de la NASA muestra la nave espacial Orion en su camino de regreso a la Tierra el 10 de abril de 2026. (HANDOUT/AFP)

La NASA planea una nueva misión en el 2027 que no se dirigirá a la Luna, antes de enviar astronautas a la superficie del satélite de la Tierra en 2028 durante la cuarta misión Artemis, en el último año de la presidencia de Donald Trump. En teoría, antes que China, que planea enviar a sus taikonautas a la Luna en el 2030.

Sin embargo, los expertos dudan que los módulos de aterrizaje lunar, desarrollados por las empresas de los multimillonarios estadounidenses Elon Musk y Jeff Bezos, estén listos para el 2028.

Se suponía que un astronauta japonés y luego uno alemán viajarían en futuras misiones Artemis, pero estos puestos ya no parecen garantizados desde que la NASA reestructuró por completo el programa Artemis, y la Agencia Espacial Europea ha reconocido tener que negociar para mantenerlos.

Mientras tanto, la agencia espacial estadounidense espera que Artemis —que ha costado decenas de miles de millones de dólares— reavive el interés estadounidense por la exploración espacial.

Pero también, la tripulación esperaba, “permitir que el mundo se detuviera un instante”, como dijo el comandante Reid Wiseman esta semana.