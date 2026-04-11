El Mundo

Liberan a detenidos tras protesta salarial en Venezuela

Manifestaciones ponen fin a casi dos años de inactividad en las calles, periodo caracterizado por la fuerte represión oficial

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Por AFP
Después de dos años, venezolanos salen a las calles a protestar por mejores salarios.
Después de dos años, venezolanos salen a las calles a protestar por mejores salarios. (JUAN BARRETO/AFP)







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