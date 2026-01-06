El Mundo

Delcy Rodríguez dice que ningún ‘agente externo’ gobierna Venezuela

Delcy Rodríguez negó que Estados Unidos gobierne Venezuela y defendió la soberanía del país tras la operación militar que llevó a la captura de Nicolás Maduro.

Por AFP
Delcy Rodriguez es actualmente la presidenta interina de Venezuela. (JUAN BARRETO/AFP)







