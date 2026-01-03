Laura Fernández tras captura de Maduro: ‘Después de años de oscuridad llega la luz para millones de venezolanos’

Laura Fernández, candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano, consideró que la captura del “narco dictador” Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos “es una luz de esperanza para toda Latinoamérica”.

“Después de años de oscuridad, llega la luz para millones de venezolanos, para millones de familias separadas por el exilio, personas confinadas a celdas de tortura, niños y jóvenes que vieron apagarse su futuro”, manifestó la aspirante en un comunicado divulgado este sábado 3 de enero.

La aspirante aseveró que se regocijó de la captura de Maduro, “quien ahora tendrá que responder por sus crímenes a nivel internacional”. Además, felicitó al pueblo venezolano que “nunca se rindió”.