Las bolsas se desploman y el petróleo se dispara por la guerra en Oriente Medio

El precio del crudo rozó los $120 por barril mientras bolsas asiáticas y europeas registraron fuertes caídas ante la escalada del conflicto.

Por AFP
Pantallas bursátiles muestran la subida del Dow Jones, Nasdaq y S&P 500 en la Bolsa de Nueva York, impulsada por el alza de acciones de petroleras estadounidenses tras anuncios sobre Venezuela.
Las bolsas a nivel mundial se desplomaron tras el conflicto en Oriente Medio. (ANGELA WEISS/AFP)







