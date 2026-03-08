El Mundo

El jefe del Estado Mayor israelí afirma que la guerra puede durar ‘mucho tiempo’

“Israel está en estado de emergencia desde hace dos años, hay que esperar que esto lleve todavía mucho tiempo, debemos tener paciencia”, dijo Eyal Zamir

Por AFP
El jefe del Estado Mayor de Israel, el teniente general Eyal Zamir. (ABIR SULTAN/AFP)







