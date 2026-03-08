El jefe del Estado Mayor israelí afirma que la guerra puede durar ‘mucho tiempo’

El jefe del Estado Mayor de Israel, el teniente general Eyal Zamir.

El jefe del Estado Mayor de Israel, el teniente general Eyal Zamir, afirmó este domingo 8 de marzo que la guerra puede durar “mucho tiempo”, en un video difundido por el ejército.

“Israel está en estado de emergencia desde hace dos años, hay que esperar que esto lleve todavía mucho tiempo, debemos tener paciencia”, dijo Zamir al dirigirse a oficiales del ejército.

En la jornada, Israel aseguró haber atacado el cuartel general de la “fuerza espacial” de los Guardianes de la Revolución, en Teherán.