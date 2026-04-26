‘La violencia no tiene lugar en una democracia’: el mensaje que hoy comparten líderes globales tras el ataque contra Trump

Donald Trump compartió en Truth Social la foto del sospechoso del tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, en el suelo tras ser detenido el 25 de abril de 2026.

Washington, Estados Unidos. Desde Venezuela hasta Israel, numerosos líderes condenaron el incidente ocurrido el sábado en Washington, donde el presidente estadounidense, Donald Trump, fue evacuado después de que un tirador intentara irrumpir en la gala anual de los corresponsales de la Casa Blanca.

Según las autoridades, el sospechoso, que comparecerá el lunes ante la justicia, iba armado de una escopeta, una pistola y cuchillos.

Estas fueron las principales reacciones:

Luiz Inácio Lula da Silva

El presidente de Brasil expresó en la red social X su “solidaridad con el presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump y con todos los presentes en la cena de corresponsales en Washington”.

“Brasil repudia firmemente el ataque de anoche. La violencia política es una afrenta a los valores democráticos que todos debemos proteger”, señaló.

Rey Carlos III

El rey Carlos III de Inglaterra expresó su “gran alivio” de que el presidente Trump, su esposa Melania y otros invitados salieran ilesos del tiroteo, indicó el Palacio de Buckingham.

Imágenes del tiroteo durante cena de corresponsales de la Casa Blanca

Unión Europea

“Acabo de hablar con el presidente Donald Trump para expresarle mi solidaridad, así como a la primera dama, tras el intento de atentado”, indicó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la red social X.

“Hemos subrayado que la violencia política no tiene cabida en nuestras democracias”, agregó.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó los hechos ocurridos durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca. (FREDERICK FLORIN/AFP)

Keir Starmer

El primer ministro de Reino Unido se dijo en X “conmocionado” por el tiroteo y recalcó que “cualquier ataque a las instituciones democráticas o la libertad de prensa debe ser condenado en los términos más contundentes”.

Emmanuel Macron

“El ataque armado de anoche dirigido al presidente de Estados Unidos es inaceptable. La violencia nunca tiene lugar en democracia. Le dirijo a Donald Trump todo mi apoyo”, escribió en X el presidente de Francia.

Giorgia Meloni

La jefa del gobierno de Italia manifestó su “plena solidaridad y simpatía sincera” a Trump y a los demás asistentes.

“El odio político no tiene cabida en nuestras democracias. No toleraremos que el fanatismo envenene los espacios de debate e información libres”, añadió.

Trump habla del tirador detenido durante cena de corresponsales de la Casa Blanca

Benjamin Netanyahu

El primer ministro de Israel dijo que él y su esposa Sara están “conmocionados por el intento de asesinato” contra el presidente Trump.

“Enviamos nuestros deseos de un restablecimiento pleno y rápido al policía herido, y felicitamos al Servicio Secreto de Estados Unidos por su reacción tan ágil y decisiva”, agregó en X.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu calificó lo ocurrido en el hotel Washington Hilton como un "intento de asesinato" a Trump. (GOBIERNO DE ISRAEL/GOBIERNO DE ISRAEL)

Delcy Rodríguez

“Rechazamos el intento de agresión contra el Pdte @realDonaldTrump y su esposa, Melania, a quienes extendemos nuestros deseos de buena voluntad, así como a los asistentes a la Cena de Corresponsales. La violencia nunca será una opción para quienes defendemos las banderas de la paz”, escribió en su cuenta en X la presidenta interina de Venezuela.

Claudia Sheinbaum

La presidenta de México aseguró en un mensaje en la red social X que “la violencia no debe ser nunca el camino”.

“Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino”, escribió la gobernante izquierdista.

Javier Milei

“La Oficina del Presidente expresa su más enérgico repudio al nuevo intento de asesinato que ha sufrido el presidente Donald J. Trump”, indicó la presidencia de Argentina en un comunicado.

El mandatario argentino se felicitó igualmente de que el tirador fuera detenido “antes de que pudiera cometer su atentado y asesinar a alguien”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente de Argentina, Javier Milei, a su llegada al Ala Oeste de la Casa Blanca el 14 de octubre de 2025 en Washington, D.C. Milei condenó lo ocurrido este sábado 25 de abril durante la cena con corresponsales de la Casa Blanca. (KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP)

Recep Tayyip Erdogan

El presidente de Turquía condenó el incidente, comentando que “en las democracias las peleas se libran con ideas, y en ellas no hay lugar alguno para ninguna forma de violencia”.

Narendra Modi

El primer ministro de India dijo que se siente “aliviado de saber que el Presidente Trump, la Primera Dama y el vicepresidente están sanos y salvos”.

“La violencia no tiene lugar en una democracia, y debe ser condenada de manera inequívoca”, escribió en su cuenta en X.

Mark Carney

El primer ministro de Canadá se dijo igualmente “aliviado” de que Trump y los asistentes salieran ilesos, y enfatizó que “la violencia política no tiene cabida en democracia”.

Pedro Sánchez

“Condenamos el ataque que se ha producido esta noche contra el presidente” Trump, escribió en su cuenta en X el presidente del gobierno español.

“La violencia nunca es el camino. La humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz”, agregó.

El presidente Pedro Sánchez también condenó lo ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca. (THOMAS KIENZLE/AFP)

Shehbaz Sharif

El primer ministro de Pakistán, cuyo país ha mediado en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, afirmó que estaba “profundamente impactado” por el incidente en la gala de corresponsales.