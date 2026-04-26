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‘La violencia no tiene lugar en una democracia’: el mensaje que hoy comparten líderes globales tras el ataque contra Trump

Mientras gobiernos que protagonizan o avalan conflictos reiteran que “la violencia no es el camino”, el intento de ataque contra Donald Trump provocó una inusual coincidencia global

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Por AFP
Esta fotografía ilustrativa tomada en Los Ángeles muestra un teléfono con una publicación en Truth Social del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que aparece una imagen del presunto sospechoso de un tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, en el suelo tras ser detenido el 25 de abril de 2026.
Donald Trump compartió en Truth Social la foto del sospechoso del tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, en el suelo tras ser detenido el 25 de abril de 2026. (AFP/AFP)







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