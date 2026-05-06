El Mundo

La transmisión de hantavirus en el crucero es ‘marginal’, explica infectólogo

Las infecciones a bordo del crucero MV Hondius han provocado una alarma sanitaria mundial.

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Por AFP
Esta fotografía muestra a un científico del Instituto Malbrín sosteniendo un recipiente utilizado para diagnosticar el hantavirus andino
Esta fotografía muestra a un científico sosteniendo un recipiente utilizado para diagnosticar el hantavirus andino (HANDOUT/AFP)







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