El Mundo

‘La probabilidad se va agotando’: Las angustiantes horas de rescate tras el terremoto en Colombia

Autoridades en Colombia buscan a cientos de desaparecidos, pero la atención a la emergencia no está exenta de controversia política

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Por AFP
Terremoto en Colombia
Una mujer en Pereira rescata lo que puede de los escombros. (LUIS ACOSTA/AFP)







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AFP

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