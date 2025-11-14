El Mundo

La justicia británica declara responsable a BHP por el desastre en una mina de Brasil

La justicia británica determinó que BHP es responsable del colapso de la represa de Fundão en Brasil en 2015, uno de los peores desastres ambientales del país.

Por AFP
El logotipo de la empresa minera en la fachada de la sede mundial de BHP en Melbourne, el 21 de febrero de 2023. Un tribunal británico dictaminó que el gigante minero australiano es responsable de uno de los peores desastres ambientales de Brasil. Fotografía:
Según los abogados, las víctimas ahora pueden reclamar daños y perjuicios en Inglaterra. (WILLIAM WEST/AFP)







BHPJusticia británicaminaBrasil
