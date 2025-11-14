El Mundo

Tribunal halla responsable a BHP por desastre ambiental en Brasil y abre puerta a millonarias indemnizaciones

Minera australiana BHP debe responder por colapso de represa en Fundão, un desastre ambiental que dejó 19 muertos y más de 600.000 afectados

Por AFP
Vista aérea de los daños causados ​​por la rotura de una represa en la aldea de Bento Rodrigues, en Mariana, estado de Minas Gerais, Brasil, el 6 de noviembre de 2015. Un tribunal británico dictaminó 10 años después que la gigante minera australiana BHP es responsable de uno de los peores desastres ambientales de Brasil. Fotografía:
Vista aérea de los daños causados ​​por la ruptura de una represa en la aldea de Bento Rodrigues, en Mariana, estado de Minas Gerais, Brasil, el 6 de noviembre del 2015. Un tribunal británico dictaminó 10 años después que la gigante minera australiana BHP es responsable de uno de los peores desastres ambientales de Brasil. Foto: (CHRISTOPHE SIMON/AFP)







