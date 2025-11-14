Tribunal halla responsable a BHP por desastre ambiental en Brasil y abre puerta a millonarias indemnizaciones

Vista aérea de los daños causados ​​por la ruptura de una represa en la aldea de Bento Rodrigues, en Mariana, estado de Minas Gerais, Brasil, el 6 de noviembre del 2015. Un tribunal británico dictaminó 10 años después que la gigante minera australiana BHP es responsable de uno de los peores desastres ambientales de Brasil. Foto:

Londres, Reino Unido. El Tribunal Superior de Londres (High Court) declaró este viernes a la minera australiana BHP responsable del colapso de la represa de desechos de Fundão, ocurrido en el 2015 en el estado brasileño de Minas Gerais, en uno de los peores desastres ambientales de la historia de Brasil.

El fallo allana el camino para que más de 600.000 afectados reclamen miles de millones de dólares en indemnizaciones.

La corte consideró que la empresa es “estrictamente responsable como contaminador” por los daños ocasionados cuando la represa de la mina de hierro —operada por Samarco , de la que BHP es copropietaria junto a la brasileña Vale — se desplomó el 5 de noviembre del 2015.

El deslizamiento de 40 millones de metros cúbicos de lodo tóxico dejó 19 muertos, arrasó comunidades enteras y contaminó el río Doce a lo largo de 650 kilómetros hasta el Atlántico.

LEA MÁS: Demandantes piden USD 43.750 millones a minera BHP por desastre en Brasil

Un fallo histórico

El despacho de abogados Pogust Goodhead, representante de los demandantes, calificó la resolución como un triunfo sin precedentes.

“Cientos de miles de víctimas han obtenido una victoria histórica”, afirmó la firma, al destacar que es la primera vez que una empresa vinculada al desastre es considerada responsable en una corte internacional. Para los abogados, la decisión abre una vía efectiva para que los afectados reclamen compensaciones en Inglaterra.

El monto de las indemnizaciones será definido en un segundo juicio previsto para octubre del 2026, lo que abre un proceso judicial que podría extenderse hasta el final de la década.

En un comunicado, BHP adelantó que apelará la decisión y calificó el proceso británico como “redundante”, al considerar que ya ha participado en esquemas de compensación en Brasil.

La compañía insistió en que no fue un “contaminador directo” y recordó que 240.000 demandantes ya han recibido pagos y firmado renuncias totales en ese país.

“Fue una tragedia terrible”, dijo Brandon Craig, presidente de BHP Minerals Americas.

“BHP Brasil ha estado y sigue comprometida con apoyar la reparación y la compensación sobre el terreno”. Según la empresa, cualquier evaluación de daños dependerá de juicios futuros que podrían extenderse hasta el 2028 o el 2029.

El logotipo de la empresa minera en la fachada de la sede mundial de BHP en Melbourne, el 21 de febrero del 2023. Un tribunal británico dictaminó que el gigante minero australiano es responsable de uno de los peores desastres ambientales de Brasil. Foto: (WILLIAM WEST/AFP)

Un desastre que dejó huella

Entre los más de 600.000 afectados figuran 31 municipios, empresas locales y comunidades indígenas. El colapso dejó a más de 600 personas sin hogar, provocó la muerte de miles de animales y devastó áreas de selva tropical protegida.

Muchos de ellos acudieron a la justicia británica tras considerar insuficientes los procesos judiciales en Brasil. En su demanda conjunta, reclaman 36.000 millones de libras (unos $47.000 millones).

Durante el juicio, que se desarrolló entre octubre del 2024 y marzo del 2025, los abogados de las víctimas afirmaron que BHP conocía desde hacía años el riesgo estructural de la represa.

No obstante, la justicia brasileña absolvió a BHP, Vale y Samarco en noviembre pasado, al concluir que las pruebas no eran determinantes para establecer responsabilidades.

Cuando el proceso en Londres recién comenzaba, las autoridades brasileñas firmaron un acuerdo de reparación de 132.000 millones de reales (cerca de $25.000 millones) con BHP, Vale y Samarco. Sin embargo, los representantes de las víctimas aseguran que ese monto cubre menos del 40% de los afectados.

“En Brasil no se hizo justicia”, lamentó en marzo Pamela Rayane Fernandes, quien perdió a su hija de cinco años y fue una de las víctimas presentes en la última audiencia del juicio en Londres.

El fallo británico ahora abre una nueva etapa para miles de damnificados que, diez años después del desastre, siguen esperando una reparación integral.