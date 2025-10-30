Ciencia

Cartas en botellas: hallazgo en Australia expone mensajes ocultos de soldados en la Primera Guerra Mundial

Mensajes escritos en 1916 fueron hallados intactos en botellas por una madre y su hija en una playa remota de Australia Occidental

Por O Globo / Brasil / GDA
Cartas escritas por soldados en 1916 fueron encontradas dentro de botellas en Australia; uno murió en combate, el otro formó una familia.
Cartas escritas por soldados en 1916 fueron encontradas dentro de botellas en Australia; uno murió en combate, el otro formó una familia. (O Globo/Debra Brown)







