Cartas en botellas: hallazgo en Australia expone mensajes ocultos de soldados en la Primera Guerra Mundial

Cartas escritas por soldados en 1916 fueron encontradas dentro de botellas en Australia; uno murió en combate, el otro formó una familia.

En una zona alejada de la costa occidental de Australia, una madre y su hija encontraron dos garrafas de vidrio con mensajes escritos por soldados de la Primera Guerra Mundial.

El descubrimiento ocurrió en las dunas de Wharton, donde Debra Brown y su hija Felicity hallaron los documentos dentro de botellas antiguas. Según un informe reciente de la Australian Broadcasting Corporation (ABC), las cartas datan del año 1916.

Una de ellas fue escrita por el soldado australiano Malcolm Alexander Neville. El mensaje iba dirigido a su madre y fue redactado a lápiz mientras se encontraba a bordo del buque HMAS Ballarat, el cual había zarpado desde Adelaida el 12 de agosto de 1916.

En la carta, Neville mencionó que la comida era buena, salvo una ocasión en la que una de las comidas terminó en el mar. También comentó que el barco se movía bastante, pero que él y sus compañeros se encontraban felices. Firmó como “su hijo que la ama, Malcolm”.

Registros históricos indican que Neville murió en combate en Francia en abril de 1917, a los 28 años.

La segunda misiva estaba firmada por el soldado William Kirk Harley, quien relató el desplazamiento de su unidad “en algún lugar de la bahía”. A diferencia de Neville, Harley sobrevivió al conflicto bélico y formó una familia tras la guerra.

Debra Brown indicó que espera contactar a los familiares de los soldados para entregar personalmente las cartas y conservar su valor histórico.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.