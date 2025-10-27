Ciencia

Este huevo podría venderse por $27 millones: joya imperial rusa vuelve a subasta con récord en la mira

En 1913, un huevo de Pascua de cristal y diamantes fue creado para la madre del zar de Rusia; ahora podría romper por tercera vez el récord mundial de precio

Por O Globo / Brasil / GDA
Creado para la realeza rusa, el Huevo de Invierno se subastará por $27 millones y podría establecer un nuevo récord histórico.
Creado para la realeza rusa, el Huevo de Invierno se subastará por $27 millones y podría establecer un nuevo récord histórico.







