Familia encontró monedas de oro del siglo XV enterradas en su jardín; ahora serán subastadas

Durante la pandemia, una familia encontró monedas del siglo XV en su jardín. Las piezas serán subastadas por más de $280.000.

Una familia británica encontró un conjunto de monedas medievales en su jardín, en la localidad de Milford on Sea, al sur de Inglaterra. El hallazgo ocurrió en abril de 2020, cuando un matrimonio realizaba trabajos para reforzar una cerca durante el confinamiento por la Covid-19.

Mientras cavaban en la tierra, se toparon con un grupo de objetos metálicos. El hijo adolescente, curioso por la forma y el color, arrojó agua sobre las piezas y notó su brillo dorado. Inmediatamente, la familia reportó el descubrimiento al Sistema de Antigüedades Portátiles, programa del Museo Británico que documenta hallazgos arqueológicos hechos por civiles.

La colección está compuesta por 63 monedas de oro y una de plata, acuñadas entre los siglos XV y XVI. Algunas contienen las iniciales de Catalina de Aragón y Jane Seymour, primera y tercera esposas de Enrique VIII. Especialistas consideran que estas piezas reflejan con precisión la situación política y religiosa de aquella época.

Subasta internacional en noviembre

El hallazgo será subastado el próximo 5 de noviembre en Suiza, mediante la firma Numismatica Ars Classica. La estimación inicial de los expertos ronda los $280.000.

Antes de programar la venta, el Museo Británico examinó y confirmó la autenticidad de las monedas. El conjunto presenta imágenes de cuatro reyes, dos reinas y un cardenal. Representantes de la casa de subastas creen que el precio podría superar el valor estimado, debido a su estado de conservación y relevancia histórica.

Un contexto marcado por la Reforma Inglesa

Los especialistas creen que las monedas fueron enterradas hacia finales de la década de 1530, en plena Reforma Inglesa. En ese periodo, Enrique VIII rompió relaciones con el Vaticano y se autoproclamó jefe de la Iglesia de Inglaterra. Como consecuencia, disolvió monasterios y confiscó bienes eclesiásticos.

Se presume que el dueño original del dinero fue un comerciante adinerado o un miembro del clero, quien decidió ocultarlo para protegerlo de la inestabilidad política. En 2021, arqueólogos regresaron al sitio del hallazgo y encontraron seis monedas más.

El Museo Británico destacó que este es el único tesoro completo y documentado de monedas de oro del periodo Tudor que ha sido puesto a la venta en una subasta.

El hallazgo ocurrió cerca de un cantero

Las monedas estaban enterradas junto a un cantero de flores. La familia realizaba un ajuste en la cerca cuando notó los objetos metálicos entre la tierra. Lo que comenzó como una simple tarea doméstica terminó siendo una excavación arqueológica involuntaria, vinculada a uno de los capítulos más turbulentos de la historia inglesa.

La familia recibirá el total del dinero que se obtenga en la subasta. El hallazgo devolvió a la superficie monedas que permanecieron ocultas durante casi cinco siglos, convertidas ahora en una valiosa reliquia del pasado.

