Familia encontró monedas de oro del siglo XV enterradas en su jardín; ahora serán subastadas

La colección incluye piezas con iniciales de las esposas de Enrique VIII y será rematada en Suiza por una firma especializada en numismática

Por O Globo / Brasil / GDA
Durante la pandemia, una familia encontró monedas del siglo XV en su jardín. Las piezas serán subastadas por más de $280.000.
Durante la pandemia, una familia encontró monedas del siglo XV en su jardín. Las piezas serán subastadas por más de $280.000. (Numismatica Ars Classica/Canva)







