Descubrió monedas antiguas en Alemania con un detector de metales y ocultó el hallazgo por 8 años

La colección de monedas hallada en Alemania podría ser una de las más grandes en territorio germano y aún se estudia su procedencia exacta

Por O Globo / Brasil / GDA
El hallazgo ilegal de monedas romanas en Alemania se reveló 8 años después. El responsable no fue sancionado por prescripción del delito.
El hallazgo ilegal de monedas romanas en Alemania se reveló 8 años después. El responsable no fue sancionado por prescripción del delito. (Bartels, PI Hildesheim, ZKD/FK Forensics)







