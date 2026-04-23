El Mundo

La Casa Blanca acusa a empresas chinas de robo masivo de modelos de IA

OpenAI, de origen norteamericano, acusó a DeepSeek, de origen chino, de copiar clandestinamente sus modelos de IA

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Por AFP
En esta ilustración, se ve la aplicación Claude AI en la tienda de aplicaciones de un teléfono.
En esta ilustración, se ve la aplicación Claude AI en la tienda de aplicaciones de un teléfono. (MICHAEL M. SANTIAGO/Getty Images via AFP)







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