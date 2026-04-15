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La carrera electoral se acorta en Perú, pero el segundo lugar es inesperado: ¿Quién irá a segunda vuelta contra Fujimori?

Perú se encuentra hundido en una grave crisis política desde hace una década. Con una sucesión de ocho mandatarios, seis de los cuales no cumplieron su mandato, la expectativa es alta.

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Por AFP
Manifestantes participan en una protesta por presunto fraude tras los resultados de las elecciones presidenciales de Perú frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Lima el 14 de abril de 2026.
Manifestantes participan en una protesta por presunto fraude tras los resultados de las elecciones presidenciales de Perú frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Lima el 14 de abril de 2026. (LUIS ROBAYO/AFP)







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