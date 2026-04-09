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Justicia de Israel reanudará este domingo juicio por corrupción contra Netanyahu

Netanyahu será juzgado por tres casos de corrupción; Irán asegura que un alto el fuego en “toda” la región “aceleraría” el encarcelamiento del primer ministro israelí

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Por Europa Press

Jerusalén, Indefinido. La Justicia de Israel ha anunciado este jueves que tiene previsto reanudar este domingo el juicio por corrupción abierto contra el primer ministro del país, Benjamin Netanuyahu, y que se encontraba suspendido en el marco del estado de emergencia decretado durante la ofensiva lanzada a finales de febrero junto a Estados Unidos contra Irán.








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