Justicia de Israel reanudará este domingo juicio por corrupción contra Netanyahu

Jerusalén, Indefinido. La Justicia de Israel ha anunciado este jueves que tiene previsto reanudar este domingo el juicio por corrupción abierto contra el primer ministro del país, Benjamin Netanuyahu, y que se encontraba suspendido en el marco del estado de emergencia decretado durante la ofensiva lanzada a finales de febrero junto a Estados Unidos contra Irán.

“Tras retirar el estado de emergencia vigente en todo el país y debido a la reanudación del trabajo en el sistema judicial israelí, las vistas tendrán lugar de forma ordinaria”, ha indicado la Justicia en un comunicado.

Netanyahu está siendo juzgado por tres casos de corrupción, acusado de soborno, fraude y abuso de confianza. En un primer caso, Netanyahu y su esposa, Sara, están acusados de aceptar artículos de lujo, como puros, joyas y champán, por valor de unos €250.000, procedentes de multimillonarios, a cambio de favores políticos.

En la fotografía del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el 26 de enero del 2026. (GOBIERNO DE ISRAEL/GOBIERNO DE ISRAEL)

Entre estas acusaciones en su contra se encuentra el uso indebido de poder para presionar a los medios de comunicación y que difundan información favorable al Gobierno. Uno de los casos se remonta al año 2000, cuando trató supuestamente de llegar a un acuerdo con el diario ‘Yedioth Aharonot’ para que hablara de forma positiva de su administración a cambio de impulsar una legislación que perjudicara a su principal competencia, el diario ‘Israel Hayom’.

El primer ministro niega haber cometido cualquier delito y afirma que todos los cargos fueron inventados en un golpe político liderado por la Policía y la Fiscalía. El proceso, bajo constantes retrasos desde su apertura en mayo de 2020, se antoja largo, especialmente debido al contexto en la región.

(Foto de ARCHIVO) Una persona con un cartel de 'No a la guerra' durante una manifestación en apoyo del pueblo palestino, a 28 de marzo de 2026, en Madrid (España). Las Asambleas con la Resistencia Palestina han programado acciones unitarias y descentralizadas en varias localidades del estado en conmemoración del Día de la Tierra Palestina. Jesús Hellín / Europa Press 28 MARZO 2026;PALESTINA;ISRAEL;GAZA;PROTESTA;MANI;APOYO;PALESTINOS; 28/3/2026 (Jesús Hellín / Europa Press/Europa Press)

Irán afirma que Netanyahu rechaza tregua para evitar prisión

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, se ha hecho eco del anuncio de la Justicia israelí, asegurando que un alto el fuego en Oriente Próximo, “incluido” Líbano, “aceleraría” la entrada en prisión de Netanyahu.

“Si Estados Unidos desea hundir su economía permitiendo que Netanyahu acabe con la diplomacia, en última instancia esa sería su decisión. Creemos que sería una tontería, pero estamos preparados para ello”, ha defendido en un breve mensaje en sus redes sociales.

Sus declaraciones llegan después de que el Ejército israelí intensificara sus ataques contra Líbano, dejando al menos 200 muertos en un solo día, coincidiendo con la tregua de doce días alcanzada entre Teherán y Washington, que alega que el territorio libanés no está incluido en el alto el fuego, pese a lo manifestado por Pakistán, país mediador.