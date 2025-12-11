Juez federal de EE. UU. ordena liberar al inmigrante salvadoreño Kilmar Ábrego

Washington, Estados Unidos. Una jueza federal ordenó el jueves a la policía de inmigración estadounidense que libere “inmediatamente” al inmigrante salvadoreño Kilmar Ábrego García, protagonista desde hace meses de un pulso entre el gobierno, que quiere expulsarlo, y la justicia, que considera irregular el proceso.
Casado con una estadounidense, Kilmar Abrego García fue expulsado por error a El Salvador en marzo y devuelto a Estados Unidos. Desde entonces el gobierno le presiona para que acepte ser deportado a un tercer país.
Países como Costa Rica, Liberia o Uganda fueron considerados para esa deportación, pero los tribunales han diferido su salida del país.
