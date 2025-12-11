Juez federal de EE. UU. ordena liberar al inmigrante salvadoreño Kilmar Ábrego

Kilmar Abrego García, migrante salvadoreño residente en Estados Unidos, este lunes con su esposa Jennifer Vásquez a su llegada a una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Baltimore poco antes de su arresto. Fotografía:

Washington, Estados Unidos. Una jueza federal ordenó el jueves a la policía de inmigración estadounidense que libere “inmediatamente” al inmigrante salvadoreño Kilmar Ábrego García, protagonista desde hace meses de un pulso entre el gobierno, que quiere expulsarlo, y la justicia, que considera irregular el proceso.

Casado con una estadounidense, Kilmar Abrego García fue expulsado por error a El Salvador en marzo y devuelto a Estados Unidos. Desde entonces el gobierno le presiona para que acepte ser deportado a un tercer país.

Países como Costa Rica, Liberia o Uganda fueron considerados para esa deportación, pero los tribunales han diferido su salida del país.

Noticia en desarrollo....