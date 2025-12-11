El Mundo

Juez federal de EE. UU. ordena liberar al inmigrante salvadoreño Kilmar Ábrego

Protagonista de un pulso entre el gobierno y el judicial, el migrante salvadoreño deberá ser libre “inmediatamente”.

EscucharEscuchar
Por AFP
Kilmar Abrego García, migrante salvadoreño residente en Estados Unidos, este lunes con su esposa Jennifer Vásquez a su llegada a una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Baltimore poco antes de su arresto. Fotografía:
Kilmar Abrego García, migrante salvadoreño residente en Estados Unidos, este lunes con su esposa Jennifer Vásquez a su llegada a una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Baltimore poco antes de su arresto. Fotografía: (ROBERTO SCHMIDT/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Kilmar Ábrego GarcíaEl SalvadormigraciónEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.