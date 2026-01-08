El Mundo

Jerarca de ONU dice que retirada de EE.UU. de acuerdos climáticos perjudicará ‘nivel de vida’ de sus ciudadanos

El presidente retira a EE.UU. de 66 organizaciones y tratados internacionales, incluidas 31 vinculadas a Naciones Unidas.

Por AFP
Presidente Donald Trump firmó un decreto que saca a Estados Unidos de agencias de la ONU, incluyendo el Consejo de Derechos Humanos y la Unrwa, revisando la financiación.
El presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales que abordan tratados climáticos. (AFP/AFP)







Donald TrumpEstados UnidosONU
