El Mundo

Jefe de ONU denuncia a líderes que ‘pisotean el derecho internacional’ en alusión a Trump y Groenlandia

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió en Davos contra los dirigentes que ignoran el derecho internacional, en plena reiteración de Donald Trump sobre sus ambiciones en Groenlandia.

EscucharEscuchar
Por AFP
El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en una rueda de prensa conjunta con el presidente del Gobierno español durante la IV Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre Financiación y Desarrollo, que se celebrará en Sevilla este 30 de junio. Fotografía:
Nos enfrentamos a desigualdades, así como a la corrupción de las instituciones y de nuestros valores comunes”. (CRISTINA QUICLER/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Antonio GuterresNaciones UnidasDerecho internacionalDonald TrumpGroenlandia
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.