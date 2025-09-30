Jefe de la ONU insta a apoyar el plan de paz para Gaza propuesto por Trump

Un convoy de tanques de Israel desplegado en el borde de Gaza este 16 de setiembre, día en que empezó la ofensiva terrestre.

Naciones Unidas, Estados Unidos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamado el martes a que “todas las partes” se comprometan con el plan de paz para Gaza presentado por el presidente estadounidense Donald Trump, afirmó un portavoz.

“Es crucial ahora que todas las partes se comprometan con un acuerdo y su implementación”, dijo Farhan Haq, portavoz de Guterres, en un comunicado. El secretario general “una vez más reitera su llamado a un alto el fuego inmediato y permanente”, agregó.

Noticia en desarrollo...