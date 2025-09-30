El Mundo

Jefe de la ONU insta a apoyar el plan de paz para Gaza propuesto por Trump

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a “todas las partes” comprometerse con el plan de paz para Gaza presentado por Donald Trump y reiteró su llamado a un alto el fuego inmediato y permanente.

EscucharEscuchar
Por AFP
Un convoy de tanques de Israel desplegado en el borde de Gaza este 16 de setiembre, día en que empezó la ofensiva terrestre.
Un convoy de tanques de Israel desplegado en el borde de Gaza este 16 de setiembre, día en que empezó la ofensiva terrestre. (MENAHEM KAHANA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ONUTrumpGazaEstados UnidosAntonio GuterresPlan de Paz
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.