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Jefe de la ONU acusa a Hezbolá y a Israel de ‘ayudarse mutuamente’ a desestabilizar al gobierno del Líbano

“No hay una solución militar a esta crisis”, dice António Guterres ante la guerra extendida por Oriente Medio.

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Por AFP
Equipos de emergencia se reúnen en el lugar de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo la localidad libanesa de Srifa, en el sur del país, el 14 de abril de 2026.
Equipos de emergencia se reúnen en el lugar de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo la localidad libanesa de Srifa, en el sur del país, el 14 de abril de 2026. (KAWNAT HAJU/AFP)







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