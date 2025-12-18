El Mundo

Israelíes entran en Gaza para reclamar una reocupación del territorio palestino

Varios israelíes entraron este jueves en la Franja de Gaza, pese a la prohibición del ejército, y llamaron a reocupar el territorio palestino.

Por AFP
Colonos israelíes de derecha se reúnen en una colina con vista a la Franja de Gaza, en Sderot, en el sur de Israel, el 18 de diciembre de 2025.
Colonos israelíes de derecha se reúnen en una colina con vista a la Franja de Gaza, en Sderot, en el sur de Israel, el 18 de diciembre de 2025. ( ILIA YEFIMOVICH/AFP)







