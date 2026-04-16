Israel y Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días, dice Trump

El 8 de abril fue el día más crítico de ataques de Israel a Líbano.

Washington, Estados Unidos. Israel y Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días a partir de este jueves, anunció el presidente estadounidense Donald Trump tras conversar con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y con su homólogo libanés, Joseph Aoun.

“Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un ALTO EL FUEGO de 10 días a las 5H00 P.M. EST” (9 p. m. GMT), escribió Trump en su red social Truth Social, sin hacer mención al movimiento libanés Hezbolá.

“Justo he tenido unas conversaciones excelentes con el presidente libanés, Joseph Aoun, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu”, ha aseverado el presidente norteamericano en un mensaje difundido a través de redes sociales. Así, ha afirmado que los dos líderes han llegado a este acuerdo “para alcanzar la paz” entre las partes.

Así, Trump ha destacado que el martes, representantes de ambos países se reunieron en Washington “por primera vez en 34 años”.

“Se han reunido con nuestro gran secretario de Estado, Marco Rubio. He instruido al vicepresidente, JD Vance, y al secretario de Estado Rubio, junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, para que trabajen con Israel y Líbano para lograr una paz duradera”, ha apuntado, antes de afirmar que “ha sido un honor resolver nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima”.

El Gobierno libanés cifró este miércoles en más de 2.100 los muertos y 7.000 los heridos a causa de ataques efectuados por el Ejército de Israel desde principios de marzo, cuando se reactivaron los enfrentamientos contra el partido-milicia chií Hezbolá.

El Ministerio de Sanidad ha indicado en un comunicado que 2.167 personas han muerto, incluidos 172 menores de edad, y otras 7.061 han resultado heridas, 656 de ellas menores, como resultado de estos bombardeos.

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