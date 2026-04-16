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Israel y Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días, dice Trump

El presidente de Estados Unidos anuncia el acuerdo, que se negocia en Washington.

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Por AFP y Europa Press
Más de 200 personas murieron y más de 1.000 resultaron heridas en los bombardeos de Israel a lo largo de 100 puntos de Líbano el miércoles de inicio del alto el fuego con Irán.
El 8 de abril fue el día más crítico de ataques de Israel a Líbano. (IBRAHIM AMRO/AFP)







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