El Mundo

Israel toma una fortaleza estratégica y amplía su ofensiva en el sur de Líbano

Israel anunció la toma de la fortaleza de Beaufort, un enclave estratégico en el sur de Líbano. La ONU tendrá una reunión de emergencia ante la escalada del conflicto.

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Por AFP
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Beaufort es una posición estratégica en el sur de Líbano cuya captura fue presentada por Israel como un punto de inflexión en la ofensiva contra Hezbolá. (-/AFP)







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