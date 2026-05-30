El Mundo

Israel vuelve a bombardear el sur de Líbano y sus tropas avanzan

En los últimos días, Israel ha intensificado sus operaciones aéreas y terrestres en Líbano

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Por AFP
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Una fotografía tomada en el sur del Líbano muestra el humo que se eleva tras un ataque aéreo israelí ejecutado este 30 de mayo. (-/AFP)







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