Israel entrega a Gaza los cuerpos de 15 palestinos, según fuentes locales

Esta nueva entrega eleva a 135 el número total de cuerpos repatriados

Por AFP
Trabajadores de la morgue descargan los cuerpos de palestinos que habían estado bajo custodia israelí, tras ser transportados en vehículos de la Media Luna Roja y camiones refrigerados, al hospital Nasser de Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 15 de octubre de 2025.
Trabajadores de la morgue descargan los cuerpos de palestinos que habían estado bajo custodia israelí, tras ser transportados en vehículos de la Media Luna Roja y camiones refrigerados, al hospital Nasser de Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 15 de octubre de 2025. (OMAR AL-QATTAA/AFP)







IsraelHamásPalestinaGazaCuerpos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

