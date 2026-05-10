El Mundo

Israel deporta a los dos activistas detenidos en la flotilla que iba a Gaza

Un español y un brasileño fueron expulsados por Israel tras intentar llegar a Gaza con ayuda humanitaria. Estuvieron detenidos más de una semana.

EscucharEscuchar
Por AFP
Saif Abu Keshek llega al aeropuerto de Barcelona tras ser liberado por las autoridades israelíes, luego de ser detenido cuando participaba en una flotilla humanitaria con destino a Gaza. (Foto de MANAURE QUINTERO / AFP)
Saif Abu Keshek llega al aeropuerto de Barcelona tras ser liberado por las autoridades israelíes, luego de ser detenido cuando participaba en una flotilla humanitaria con destino a Gaza. (Foto de MANAURE QUINTERO / AFP) (MANAURE QUINTERO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IsraelGazaDeportación
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.