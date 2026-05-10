Israel deporta a los dos activistas detenidos en la flotilla que iba a Gaza

Saif Abu Keshek llega al aeropuerto de Barcelona tras ser liberado por las autoridades israelíes, luego de ser detenido cuando participaba en una flotilla humanitaria con destino a Gaza. (Foto de MANAURE QUINTERO / AFP)

Jerusalén, Indefinido. Israel deportó este domingo 10 de mayo a dos activistas extranjeros, un español y un brasileño, detenidos cuando intentaban llegar a la Franja de Gaza con una flotilla humanitaria.

El brasileño Thiago Ávila y Saif Abu Keshek, de origen palestino y nacionalidad española, se encontraban entre los decenas de activistas a bordo de una flotilla interceptada por el ejército israelí el 30 de abril en aguas internacionales, frente a las costas de Grecia.

Ambos fueron detenidos por las fuerzas israelíes y trasladados a Israel para ser interrogados, mientras que el resto fueron llevados a la isla griega de Creta y puestos en libertad.

La esposa de Ávila confirmó a AFP que el activista está en El Cairo y declaró en un breve mensaje que “están muy aliviados” y “ansiosos” de verlo nuevamente, y que cree que volverá a Brasil el lunes.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares había indicado en X que Abu Keshek “se reunirá con su familia y seres queridos en las próximas horas”.

‘No nos vamos a rendir’

Keshek llegó por la tarde al aeropuerto de Barcelona, ciudad donde reside, donde fue recibido por decenas de activistas que coreaban “Viva Palestina” y “Boycott a Israel”.

“No nos vamos a rendir (...) Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros”, dijo Keshek.

El activista español había publicado previamente declaraciones en Atenas en la que pidió seguir la movilización y no olvidar a los prisioneros palestinos.

“Dejo atrás mío miles de prisioneros palestinos, niños, mujeres y hombres, estoy seguro que el tratamiento al que fui sometido no es nada en comparación con el sufrimiento que padecen”, afirmó en redes sociales.

Más temprano, el Ministerio de Exteriores de Israel declaró en X que una vez concluida la investigación, los dos activistas fueron deportados de Israel.

La Cancillería no mencionó las acusaciones de “pertenencia a una organización terrorista”, que llevaron a los dos hombres a pasar más de una semana en prisión.

La flotilla, que inicialmente estaba formada por unas cincuenta embarcaciones, había zarpado de Francia, España e Italia con el objetivo de romper el bloqueo israelí de Gaza y entregar ayuda humanitaria al territorio palestino devastado por la guerra.

Su detención a cientos de kilómetros de las costas israelíes fue declarada “ilegal” y “fuera de toda jurisdicción” por el gobierno español. La ONU exigió su “liberación inmediata”.

Saif Abu Keshek habla con medios de comunicación a su llegada al aeropuerto de Barcelona tras ser liberado por las autoridades israelíes, luego de su detención en una flotilla con destino a Gaza interceptada en aguas internacionales. (Foto de MANAURE QUINTERO / AFP) (MANAURE QUINTERO/AFP)

‘Ninguna prueba’

Israel no “permitirá ninguna violación” del bloqueo marítimo de Gaza, reiteró el ministerio en su mensaje.

España, Brasil y Naciones Unidas habían solicitado la rápida liberación de los detenidos y el miércoles, un tribunal israelí rechazó un recurso contra su detención.

“Desde su secuestro en aguas internacionales hasta su detención ilegal en completo aislamiento y los malos tratos a los que fueron sometidos, las acciones de las autoridades israelíes fueron un ataque punitivo contra una misión puramente civil”, declaró tras su liberación Adalah, la oenegé israelí que les representó legalmente.

“El uso de la detención y el interrogatorio contra activistas y defensores de los derechos humanos es un intento inaceptable de suprimir la solidaridad global con los palestinos en Gaza”, añadió.

Durante su encarcelación en la ciudad costera de Ascalón, en el sur de Israel, Adalah denunció “malos tratos” y “abusos psicológicos” así como interrogatorios de ocho horas, una iluminación potente en la celda 24 horas del día, aislamiento total y desplazamientos sistemáticos con los ojos vendados, incluso durante las visitas médicas.

Las autoridades israelíes rechazaron estas acusaciones.

Según la diplomacia española, Israel no les proporcionó “ninguna prueba” del presunto vínculo de Saif Abu Keshek con Hamás, el movimiento islamista palestino que gobierna en Gaza.

El primer viaje de la llamada Flotilla Global Sumud el año pasado también fue interceptado por las fuerzas israelíes frente a las costas de Egipto y Gaza.

Israel controla todos los puntos de entrada a Gaza, que permanece bajo bloqueo israelí desde 2007.

Durante la guerra de Gaza, que comenzó en octubre de 2023, se agravó la escasez de suministros en el territorio, e Israel llegó en algunos momentos a cortar por completo la ayuda humanitaria.