El Mundo

Líbano afirma que ataques de Israel dejaron 8 muertos, entre ellos una niña

El ejército israelí había pedido a los residentes de nueve aldeas que evacuaran la zona

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Por AFP
Rescatistas buscan víctimas en un sitio bombardeado por Israel, al sur de Nabatieh, en Líbano, el 9 de mayo del 2026.
Rescatistas buscan víctimas en un sitio bombardeado por Israel, al sur de Nabatieh, en Líbano. (ABBAS FAKIH/AFP)







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