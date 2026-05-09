Líbano afirma que ataques de Israel dejaron 8 muertos, entre ellos una niña

Rescatistas buscan víctimas en un sitio bombardeado por Israel, al sur de Nabatieh, en Líbano.

Beirut, Líbano. - Autoridades libanesas afirmaron este sábado que dos ataques israelíes dejaron un saldo total de ocho personas muertas, a pesar del alto el fuego en la guerra entre Israel y el grupo proiraní Hezbolá.

El Ministerio de Salud del Líbano afirmó este sábado que uno de los ataques, ocurrido en el sur del país, dejó el viernes un saldo de al menos siete muertos, entre ellos una niña.

En un comunicado, el ministerio aseguró que “el bombardeo del enemigo israelí contra la ciudad de Saksakiyah, en el distrito de Sidón, dejó un balance inicial de siete mártires, entre ellos una niña, y 15 heridos, tres de ellos menores de edad”.

En otro ataque israelí, en la ciudad de Nabatiye, un hombre que viajaba en una motocicleta resultó muerto, y su hija menor de edad fue gravemente herida.

La niña estaba siendo sometida a una delicada cirugía, informó el ministerio.

El ejército israelí había pedido a los residentes de nueve aldeas que evacuaran la zona porque iba a actuar “con firmeza” contra Hezbolá, aunque ninguno de los dos lugares donde se registraron ataques estaba incluido en las advertencias.

La agencia NNA también informó de que “el enemigo israelí lanzó dos ataques en la autopista de Sadiyat”, un lugar situado a unos 20 kilómetros al sur de Beirut.

Más tarde, la misma fuente informó de un tercer ataque en las proximidades.

Un corresponsal de la AFP vio dos coches destruidos y a equipos de emergencia a lo largo de la carretera, que conecta Beirut con el sur del Líbano.

Según el alto el fuego entre las partes, Israel se reserva el derecho de actuar contra “ataques planificados, inminentes o en curso”.

En la mañana del sábado el ejército israelí dijo que había atacado más de 85 objetivos de infraestructura de Hezbolá en las últimas 24 horas.

Las tropas israelíes operan en un área que se extiende unos 10 kilómetros dentro del territorio de Líbano a lo largo de la frontera, donde se ha advertido a los residentes que no regresen.