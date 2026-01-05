Israel aún no permitirá a periodistas extranjeros ingresar en Gaza

Palestinos buscan sus pertenencias entre los escombros de una casa derrumbada que había sido dañada previamente por un ataque israelí, en el campamento de refugiados de Maghazi, en el centro de la Franja de Gaza.

Jerusalén, Indefinido. Israel considera que el alto el fuego en la Franja de Gaza no justifica autorizar la entrada de periodistas extranjeros al territorio palestino, según un documento del gobierno enviado al Tribunal Supremo, que decidirá posteriormente sobre esta cuestión.

“A pesar de un cambio en la situación factual sobre el terreno, la entrada de periodistas (tanto extranjeros como no extranjeros) en la Franja de Gaza sin escolta (...) no debe ser autorizada”, estima el fiscal, que representa al gobierno, en el documento dirigido al tribunal y obtenido por la AFP.

“Esto se debe a motivos de seguridad, según la postura de las autoridades militares, que consideran que sigue existiendo un riesgo para la seguridad”, añade, y subraya “la persistencia de amenazas e incidentes”.

La Asociación de la Prensa Extranjera en Jerusalén (FPA), que representa a los medios internacionales en Israel y en los Territorios Palestinos y cuenta con cientos de miembros, solicitó en 2024 a la justicia israelí permitir un acceso inmediato a Gaza.

Tras varios aplazamientos procesales, el gobierno tenía hasta el lunes para responder formalmente a esta petición.

Desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023, desencadenada por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás en territorio israelí, las autoridades de Israel han impedido que los periodistas extranjeros entren de manera independiente en el territorio devastado.

Israel solo ha autorizado a un puñado de reporteros para acompañar a sus tropas en el territorio palestino bajo bloqueo israelí.

En varias ocasiones desde el inicio del procedimiento, la FPA ha denunciado las “tácticas dilatorias” de Israel “para impedir la entrada de periodistas” en el territorio.

Según la asociación, el gobierno impide que los periodistas “cumplan con sus deberes periodísticos” y obstaculiza “el derecho del público a la información”.

A pesar del acuerdo de alto el fuego vigente desde el 10 de octubre, los disparos son diarios en la Franja de Gaza.

Un total de 420 palestinos han muerto desde esa fecha, según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamás. El ejército israelí ha informado de tres soldados fallecidos.

Un periodista de AFP forma parte del consejo de administración de la FPA.