Israel afirma que mató al jefe de Estado Mayor de Hezbolá en ataque en Beirut

Israel atacó un edificio en Beirut y asegura haber eliminado a un alto mando de Hezbolá. Líbano habla de una “línea roja”.

Por AFP
Edificio residencial impactado en Haret Hreik, en el sur de Beirut, tras el ataque atribuido a Israel. (AFP)
Edificio residencial impactado en Haret Hreik, en el sur de Beirut, tras el ataque atribuido a Israel. (AFP) (IBRAHIM AMRO/AFP)







