El Mundo

Israel bombardea el sur de Líbano y Hezbolá responde

El ejército israelí atacó posiciones de Hezbolá en el sur de Líbano. El grupo chiita rechaza negociar con Israel y defiende su derecho a responder.

EscucharEscuchar
Por AFP
Soldados libaneses y residentes locales se encuentran en el lugar de un ataque aéreo israelí en la aldea de Toura, en el sur del Líbano, el 6 de noviembre de 2025. Hezbolá arremetió el 6 de noviembre contra la posibilidad de cualquier negociación política entre el Líbano e Israel e insistió en que tiene derecho a defenderse.
Soldados libaneses y residentes locales se encuentran en el lugar de un ataque aéreo israelí en la aldea de Toura, en el sur del Líbano, el 6 de noviembre de 2025. Hezbolá arremetió el 6 de noviembre contra la posibilidad de cualquier negociación política entre el Líbano e Israel e insistió en que tiene derecho a defenderse. (MAHMOUD ZAYYAT/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IsraelLíbanoBombardeaHezbolá
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.