Irán confirma la muerte del líder supremo, Alí Jameneí

En el bombardeo de Estados Unidos e Israel también perdieron la vida cuatro miembros de su familia, entre ellos una hija, el yerno y un nieta

Por AFP y Julián Navarrete Silva
Personas caminan frente al rótulo electrónico de Fox News que anuncia la muerte reportada del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Khamenei, tras ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, este domingo, en Nueva York.
Personas caminan frente al rótulo electrónico de Fox News, donde se anuncia la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Khamenei, tras ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, este domingo, en Nueva York. (LEONARDO MUNOZ/AFP)







