Irán confirma la muerte del líder supremo, Alí Jameneí

Personas caminan frente al rótulo electrónico de Fox News, donde se anuncia la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Khamenei, tras ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, este domingo, en Nueva York.

Teherán, Irán. La televisión estatal de Irán confirmó, la noche de este sábado, la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, a causa de los bombardeos que realizaron Israel y Estados Unidos.

En el bombardeo también perdieron la vida cuatro miembros de su familia, entre ellos una hija, el yerno y un nieta.

“Tras contactar con fuentes bien informadas dentro de la familia del líder supremo, lamentablemente se ha confirmado la noticia del martirio de la hija, el yerno y la nieta del líder revolucionario”, escribió la agencia de noticias Fars, información replicada por otros medios iraníes.

Ali Jamenei y otros altos mandos de Irán mueren en ataques de EEUU e Israel

La muerte de Jameneí ya había sido anunciada esta tarde por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pero faltaba la confirmación del régimen de Teherán. Tras la confirmación, se anunciaron 40 días de duelo.