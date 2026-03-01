Columnistas

Estados Unidos, Israel e Irán han llevado la geopolítica global a un parteaguas de máxima peligrosidad

Decapitar a la cúpula dirigente es una cosa; provocar la caída efectiva del régimen es otra, y lograr que ese eventual reemplazo adopte un carácter democrático constituye un desafío aún mayor

EscucharEscuchar
Por Daniel Zovatto
Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán este sábado.
Calles y edificios reducidos a escombros tras las ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. (AFP PHOTO / IRIB TV / HANDOUT/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IránIsraelEstados Unidosconflicto con IránDaniel Zovatto

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.