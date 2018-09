#Chapinesxlas2Vidas

¿Yo amo la vida y tu?

El aborto no debe ser el final de un crimen. Las leyes deben ser más contundentes contra los proxenetas, violadores, etc.



Me uno a todos los que queremos una mejor #Guatemala.

Por un mejor desarrollo, mejor educación, salud. pic.twitter.com/EWQ7Qa4cIp