La impresionante transformación de una mujer de 78 años gracias al ejercicio

Joan MacDonald, una mujer canadiense de 78 años, transformó su vida a través de la actividad física y captó la atención en las redes sociales con su impresionante cambio físico.

En 2017, la salud de Joan estaba en mal estado. Su cuerpo mostraba signos de desgaste, afectando gravemente su movilidad. Subir escaleras era una tarea imposible debido a la fragilidad de sus huesos y sufría de presión arterial alta. Sin embargo, decidió dar un giro radical a su vida.

La decisión de cambiar surgió durante una visita de su hija Michelle, quien vive en México. Michelle observó que su madre se cansaba al subir solo cinco escalones y se dio cuenta de que era necesario tomar una decisión, contó Joan al medio The Telegraph en 2023.

Joan empezó con clases de ejercicio de corta duración y documentó su progreso en redes sociales. Sin saberlo, estos videos la convertirían en una eminencia de Internet y en un ejemplo para muchas personas mayores que se sienten limitadas por su edad.

Con el tiempo, los resultados comenzaron a ser visibles. Joan pasó de no poder subir escaleras a levantar pesas de 35 kilos. “Cada año que pasaba me sentía mejor. Era como si alguien hubiera parado el reloj: no estaba envejeciendo”, relató orgullosa.

Actualmente, Joan es una celebridad en redes sociales, con dos millones de seguidores en Instagram. Su historia inspira a otros a encontrar la motivación para mejorar su salud y bienestar.

“Muchas personas se vuelven obesas porque son infelices, pero no son capaces de verbalizarlo. En cambio, aprenden a vivir con ello. Eso no es saludable. Ahora soy mucho más feliz”, concluyó.

Joan MacDonald demuestra que nunca es tarde para hacer un cambio positivo y que la edad no es una barrera para llevar una vida saludable y activa.

