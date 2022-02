Grandes mineras tienen la mira puesta en tierras indígenas en Brasil

Brasilia. Impulsadas por miles de millones de dólares de bancos internacionales y firmas de inversión, grandes compañías mineras buscan expandirse por tierras indígenas protegidas en la selva amazónica de Brasil, sostiene un informe publicado este martes.

Nueve mineras gigantes, entre ellas la brasileña Vale, la británica Anglo American y la canadiense Belo Sun, presentaron solicitudes de autorización para explotar reservas indígenas en Brasil, a pesar de que actualmente es ilegal, según un informe de la Organización No Gubernamental (ONG) ambientalista Amazon Watch y la Asociación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB).

Las compañías parecen estar apostando a que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, logre que se aprueben los proyectos presentados por su gobierno para abrir las tierras protegidas a la minería, según el informe. Hasta noviembre, las empresas tenían un total de 225 solicitudes mineras activas ante la Agencia Nacional de Minería (ANM) de Brasil, que coinciden en 34 tierras indígenas, para un área total de más de tres veces el tamaño de Londres, afirman.

“Los daños ambientales y las amenazas contra la vida de los pueblos de la selva por las actividades mineras son brutales y solo han empeorado bajo la administración de Bolsonaro”, aseguró en un comunicado Ana Paula Vargas, directora del programa para Brasil de Amazon Watch. “Con la selva tropical en el punto de inflexión del colapso ecológico, debemos involucrar a todos los actores detrás de esta industria”, añadió.

Los expertos dicen que preservar las tierras indígenas es una de las mejores formas de proteger la mayor selva tropical del planeta, un recurso vital en la carrera para frenar el cambio climático. El informe revela que las mineras, entre las que también figuran Glencore, AngloGold Ashanti, Rio Tinto, Potassio do Brasil y Grupo Minsur, recibieron un total de $54.100 millones en financiación de inversores internacionales durante los últimos cinco años para sus operaciones en Brasil.

El texto insta a los bancos y firmas financieras que respaldan esas empresas a retirarse de ellas, con el argumento de que muchas también tienen un historial de violaciones de derechos humanos y de destrucción ambiental. Los principales financistas de las nueve empresas mineras incluyen a las firmas estadounidenses BlackRock, Capital Group y Vanguard, que invirtieron $14.800 millones en ellas durante los últimos cinco años, según el informe.

Bancos como el francés Crédit Agricole, los estadounidenses Bank of America y Citigroup y el alemán Commerzbank también son importantes financistas de las empresas, con un total de $2.700 millones en préstamos y seguros, añade.

Pobladores indígenas sostienen una pancarta en una protesta contra las políticas de minería en territorios indígenas del presidente Jair Bolsonaro. (SERGIO LIMA/AFP)

Empresas niegan acusaciones

Muchas de las empresas negaron las acusaciones. Anglo American expresó que tenía “solicitudes” heredadas para tierras indígenas que había “retirado total y formalmente hace varios años”. Vale afirmó haber retirado todas sus solicitudes el año pasado.

Belo Sun, Minsur de Perú y Potassio do Brasil mencionaron que no tienen ninguna actividad relacionada con el territorio indígena y defendieron su desempeño social y medioambiental. El banco Crédit Agricole aseguró en un comunicado que “no financia ninguna mina en la Amazonía y no tiene ningún proyecto en desarrollo en esa región”.

“Hemos contactado a Anglo American y Vale, que nos han confirmado que no poseen ningún permiso de explotación minera en tierras indígenas”, agregó la institución financiera.

