Corte Suprema de EE. UU. escuchará el caso de la ley de aborto de Texas

Texas. Dos meses después de negarse a intervenir, la Corte Suprema de Estados Unidos escucha este lunes las impugnaciones a la ley de Texas que prohíbe los abortos después de seis semanas de embarazo y que no contempla excepciones por violación o incesto.

El tribunal de nueve miembros, que incluye a seis jueces conservadores, escuchará durante dos horas los argumentos de las partes en un caso seguido de cerca en todo el país por sus implicaciones humanas y políticas. Texas, el segundo estado más grande del país, está siendo demandado por el Departamento de Justicia del presidente demócrata Joe Biden y una coalición de proveedores de servicios de aborto, por promulgar restricciones al aborto que, según ellos, son “claramente inconstitucionales”.

El Proyecto de Ley 8 del Senado de Texas (SB8) prohíbe los abortos después de que se puede detectar el latido del corazón en el útero, lo que normalmente sucede alrededor de las seis semanas, cuando muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. Se han aprobado leyes que restringen el aborto en otros estados liderados por republicanos, pero los tribunales las anularon porque violaban fallos anteriores de la Corte Suprema que garantizaban el derecho al aborto hasta que el feto sea viable fuera del útero, que suele suceder entre las semanas 22 y 24.

Activistas durante una protesta por el derecho al aborto, en el Capitolio, en Austin, Texas. (Jordan Vonderhaar/AFP)

La “Ley del latido del corazón de Texas” se diferencia de otros esfuerzos en que otorga a cualquier ciudadano el derecho de demandar a los médicos que practican abortos, o a cualquier persona que ayude a facilitarlos, una vez que se detecta un latido del corazón. Pueden ser recompensados con 10.000 dólares por iniciar casos que llegan a los tribunales, lo que genera críticas porque se alega que alienta a las personas a actuar como vigilantes.

El marco de la ley de Texas ha complicado la intervención del Departamento de Justicia debido a un principio llamado “inmunidad soberana”, explica Mary Ziegler, profesora de derecho constitucional en la Universidad Estatal de Florida y profesora invitada en la Universidad de Harvard. “La Undécima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos limita las circunstancias bajo las cuales los estados pueden ser demandados”, dijo Ziegler a la AFP.

“La Corte Suprema ha creado una excepción que permite a los demandantes entablar una demanda para obtener una orden judicial cuando un funcionario está haciendo cumplir una posible ley inconstitucional”, agregó. “Texas dice que bajo la SB8, teóricamente ningún funcionario tiene permitido hacer cumplir la ley”, advirtió Ziegler. “Texas ha argumentado con éxito hasta la fecha que es inmune a las demandas”.

“¿Por qué me obligan a quedármelo?”

Los proveedores de servicios de aborto pidieron a la Corte Suprema que bloqueara la ley de Texas cuando entró en vigor el 1º. de septiembre, pero la corte se negó a hacerlo citando “cuestiones de procedimiento”.

Biden fue uno de los que criticó al tribunal por fallar en el intento de bloquear una ley que “viola flagrantemente el derecho constitucional establecido en Roe vs. Wade”, el histórico fallo de la Corte Suprema de 1973 que consagró el derecho legal de la mujer al aborto. En el terreno, las clínicas en Texas, temerosas de posibles juicios onerosos, cerraron sus puertas y el número de abortos en el estado cayó a 2.100 en setiembre, de 4.300 que se registraron un año antes, según un estudio de la Universidad de Texas.

Planned Parenthood, uno de los mayores proveedores de atención médica para mujeres en la nación, envió un informe legal de 30 páginas a la corte con testimonios de mujeres y médicos afectados por la ley de Texas.

Una niña de Texas de 16 años, identificada como F.P., dijo que no está lista para tener un bebé, pero que tal vez no pueda pagar un desplazamiento a otro estado para un aborto. Mientras, una madre soltera identificada como D.O. afirmó que está buscando un aborto después de que “finalmente se escapó” de una relación abusiva. Otra paciente, identificada como I.O., tenía 12 años. “La madre dijo que no podían viajar fuera del estado, apenas habían llegado al centro de salud de Texas”, recoge el escrito. La niña de 12 años fue citada diciendo: “Mamá, fue un accidente. ¿Por qué me obligan a quedármelo?”.

Activistas durante una protesta por el derecho al aborto, en el Capitolio, en Austin, Texas. (Jordan Vonderhaar/AFP)

El personal de la clínica relató haber llorado con los pacientes después de decirles que no podrían realizar abortos debido a la nueva ley.

¿Hay un quinto voto?

La Corte Suprema podría tomar una decisión en cualquier momento después de los argumentos orales, pero se espera que se pronuncie antes de escuchar otro caso de aborto el 1.° de diciembre. En ese caso, el tribunal escuchará un desafío a una ley de Misisipi que prohíbe el aborto después de 15 semanas.

Al menos cuatro jueces parecen dispuestos a bloquear la ley de Texas: los tres liberales en la corte y el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, quien expresó su preocupación por la SB8 cuando esta apareció anteriormente ante la corte. “Ahora la pregunta es ‘¿Hay un quinto voto?’”, preguntó Steve Vladeck, profesor de derecho de la Universidad de Texas, en un podcast.

Los proveedores de servicios de aborto son cautelosamente optimistas. “Tenemos la esperanza de que la corte intervenga y evite que la SB8 continúe causando estragos”, aseguró Alexis McGill Johnson, presidente y director ejecutivo de Planned Parenthood.

Vladeck dijo que prevé a la corte potencialmente “dividiendo la diferencia”. “Podrían derogar la ley de Texas pero permitir que la ley de Misisipi permanezca en los libros”, advirtió. “Y luego todo el mundo estará enojado y la corte puede decir ‘Mira, no somos partidistas’”.

