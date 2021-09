¿En qué consiste la ley que restringe el aborto en Texas?

Si preferís recibir este blog en tu correo electrónico, registrate al boletín Vistazo al Mundo desde este enlace .

La ley de aborto de Texas, conocida como Proyecto de Ley del Senado 8, prohíbe el aborto una vez que se detecta un latido del corazón, que suele ocurrir a las seis semanas de gestación, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas, y no hace excepciones por violación o incesto.

Asimismo, la normativa que entró en vigor el 1.° de setiembre, habilita al público demandar a los médicos que practican abortos después de seis semanas o a cualquiera que facilite el procedimiento y los recompensa con $10.000 si tienen éxito.

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, defendió la ley y afirmó falsamente que las mujeres todavía tienen “al menos seis semanas” para abortar. Sin embargo, seis semanas de embarazo no significa que una mujer tenga seis semanas para tomar una decisión.

Activistas a favor del derecho al aborto se manifiestan en el Capitolio del Estado de Texas, el 11 de setiembre, en Austin, Texas.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, de mayoría conservadora, permitió que la ley permanezca en vigor mientras continúa la batalla por su legalidad.

¿De qué se trata la ley?

El texto prohíbe el aborto después de seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres aún no saben que están embarazadas.

Esto ocurre en la etapa inicial de gestación, cuando muchas mujeres aún no saben que están embarazadas. En el momento en que una mujer embarazada ya no presenta menstruación, ya tiene cuatro semanas de embarazo, como suelen definirlo los médicos.

Entonces, según la ley texana, la mujer tendría unas dos semanas para darse cuenta de su estado, confirmar el embarazo con una prueba, tomar una decisión sobre cómo gestionar el embarazo y practicarse un aborto.

Activistas a favor del derecho al aborto se manifiestan en el Capitolio del Estado de Texas, el 11 de setiembre, en Austin, Texas.

¿Es la ley de aborto de Texas la más restrictiva de Estados Unidos?

Otros estados —incluidos Georgia, Misisipi, Kentucky y Ohio— también aprobaron leyes del “latido del corazón” que prohíben el aborto una vez que puede detectarse actividad cardiaca en una ecografía.

Esas leyes también prohibirían el aborto cerca de las seis semanas de embarazo, 18 semanas antes de la norma legal establecida en el caso Roe v. Wade, que permite el aborto hasta las 24 semanas, que es más o menos el momento en que un feto puede sobrevivir fuera del útero. No obstante, estas leyes estatales han sido frenadas por recursos judiciales y no se han aplicado.

Las clínicas e instalaciones que practican abortos en Texas estiman que el 85% de las pacientes que buscan interrumpir un embarazo tienen al menos seis semanas de gestación y, conforme a la nueva ley estatal, se les negaría la atención médica.

¿La ley contempla excepciones para los embarazos que resultaron de una violación o incesto?

La polémica iniciativa estatal 8 no contempla excepciones en casos de violación o incesto. Sí permite el aborto por motivos de salud, pero las excepciones son muy limitadas, dado que solo avala terminar el embarazo si puede poner en peligro la vida de la madre o provocar un deterioro considerable e irreversible de una función corporal importante.

La ley deja que los médicos decidan si su paciente califica, sabiendo que cualquier persona que no esté de acuerdo podría demandarlos.

Premios para los demandantes

Los ciudadanos, no el Estado, harán cumplir la ley. La ley delega a los ciudadanos comunes, incluidos los de fuera de Texas, lo que les permite demandar a las clínicas y a otras personas que violen la normativa y les otorga al menos $10.000 por aborto ilegal si tienen éxito .

No se puede demandar a los pacientes. La ley permite que los médicos, personal de salud e incluso un conductor de Uber que traslade a una paciente podrían convertirse en posibles acusados.

Activistas a favor del derecho al aborto se manifiestan en el Capitolio del Estado de Texas, el 11 de setiembre, en Austin, Texas.

Activistas a favor del derecho al aborto se manifiestan en el Capitolio del Estado de Texas, el 11 de setiembre, en Austin, Texas.

Más allá de la frontera de Texas

Los residentes de otros estados pueden demandar a alguien que ayude a un tejano a abortar, y es posible que también puedan ser demandados por ayudar a un texano a abortar.

Los acusados de fuera del Estado podrían argumentar que Texas no tenía jurisdicción sobre ellos y que podría no ser factible ejecutar una sentencia en su contra. Sin embargo, la ley no contiene un límite geográfico y les da a los demandantes múltiples opciones para los condados en los que demandar. Es posible que un ciudadano de Wisconsin pueda demandar a un californiano por instigar al aborto de un texano.

¿Qué hizo la Corte Suprema para mantener la ley en vigor?

La Corte Suprema se negó a bloquear la ley . La votación fue de 5 a 4, y el presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr., se unió a los tres miembros liberales de la corte en desacuerdo.

Activistas a favor del derecho al aborto se manifiestan en el Capitolio del Estado de Texas, el 11 de setiembre, en Austin, Texas.

¿Qué dijo el presidente Joe Biden?

El presidente Joe Biden señaló que la nueva norma es “una evidente violación” a la Constitución y que su Administración combatirá para defender el emblemático fallo de Roe v. Wade, que desde 1973 da a las mujeres el derecho a decidir sobre sus cuerpos.

“La ley de Texas perjudicará significativamente el acceso de las mujeres a la salud, particularmente en las comunidades de color y pobres”, indicó el mandatario demócrata en un comunicado.

En tanto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó esta semana una demanda contra el Estado de Texas.

“La ley es claramente inconstitucional”, aseguró el fiscal general, Merrick Garland, en conferencia de prensa.

Este artículo fue elaborado con información de los diarios The New York Times y The Washington Post.

Flores en el Memorial del 11 de setiembre, donde están escritos los nombres de las 2.983 víctimas de los ataques, en la ciudad de Nueva York.

