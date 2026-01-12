El Mundo

Incertidumbre en Venezuela afecta la vida cotidiana: ‘¿Será que voy a poder estudiar?’

El bombardeo estadounidense que derrocó a Nicolás Maduro marcó el regreso a clases en Caracas. Estudiantes y docentes intentan procesar el impacto emocional de la crisis.

Por AFP
Un hombre que lleva una mascarilla camina frente a un mural que representa una bomba petrolera y la bandera venezolana en una calle de Caracas, el 26 de mayo de 2022.
“No sé qué va a pasar. ¿Será que voy a poder estudiar?”. (FEDERICO PARRA/AFP)







VenezuelaIncertidumbreNicolás MaduroEstudiantes
AFP

