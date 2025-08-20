El Mundo

Incendios en España: viento complica la lucha contra las llamas

España aún afronta momentos difíciles contra incendios forestales que arrasaron superficie récord

EscucharEscuchar
Por AFP
Zona quemada tras un incendio forestal el martes en San Vicente de Leira, localidad del noroeste de España, en la provincia de Ourense. Fotografía:
Zona quemada tras un incendio forestal el martes en San Vicente de Leira, localidad del noroeste de España, en la provincia de Ourense. Fotografía: (MIGUEL RIOPA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ola de calorEuropa
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.