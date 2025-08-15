El Mundo

España arde: ola de calor y decenas de incendios ponen al país en alerta

Los incendios dejaron tres muertos, entre ellos dos jóvenes voluntarios de unos 30 años que perdieron la vida mientras intentaban sofocar las llamas en Castilla y León

Por AFP
La temporada de incendios muy intensa dejó 157.501 hectáreas ya reducidas a cenizas desde inicios del 2025.
La temporada de incendios muy intensa dejó 157.501 hectáreas ya reducidas a cenizas desde inicios del 2025. (MIGUEL RIOPA/AFP)







EspañaOla de calorIncendiosAlerta
