Balance mortal en España tras 16 días de ola de calor: más de 1.000 fallecidos e incendios forestales

España sufrió una devastadora temporada de incendios, con miles de hectáreas reducidas a cenizas desde el inicio del año

Por AFP
A helicopter fights a wildfire in Castrillo de Cabrera, northwestern Spain, on August 16, 2025. Spain, now in its third week under a heatwave alert, is still battling wildfires raging in the northwest and west of the country, where the army has been deployed to help contain the blazes. The regions of Castilla y Leon, Galicia, Asturias and Extremadura remain the hardest hit. (Photo by Cesar Manso / AFP)
Un helicóptero combate un incendio forestal en Castrillo de Cabrera, en el noroeste de España. (CESAR MANSO/AFP)







