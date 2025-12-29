Incendio en hogar de ancianos en Indonesia deja 16 muertos y varios heridos

Yakarta, Indonesia. Un incendio ocurrido la noche del domingo en un hogar de ancianos ubicado en la isla de Sulawesi, en Indonesia, dejó un saldo de 16 personas fallecidas y tres más heridas, informó este lunes una autoridad local.

“Hubo 16 muertes y tres (personas) tenían quemaduras”, indicó a la AFP el jefe de la agencia local de bomberos y rescatistas, Jimmy Rotinsulu.

De acuerdo con el funcionario, los bomberos recibieron el reporte del siniestro a las 20H31 (12H31 GMT) en el hogar de ancianos situado en la ciudad de Manado, capital provincial de Sulawesi del Norte. Rotinsulu añadió que las labores de emergencia permitieron controlar el incendio aproximadamente una hora después.

Rotinsulu añadió que las labores de emergencia permitieron controlar el incendio aproximadamente una hora después, y señaló que varios de los cuerpos de las víctimas fueron hallados dentro de sus propias habitaciones.

Las autoridades lograron evacuar a 12 personas ilesas, que fueron transferidas a un hospital cercano, agregó.