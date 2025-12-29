El Mundo

Incendio en hogar de ancianos en Indonesia deja 16 muertos y varios heridos

Un incendio en un hogar de ancianos en la isla de Sulawesi, Indonesia, provocó la muerte de 16 personas y dejó tres heridos. Esto informaron las autoridades locales.

Por AFP
