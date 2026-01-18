Impactante relato de la madre de un militar fallecido en Caracas: ‘Mi hijo fue un efecto colateral’

Natividad Martínez (derecha), madre del soldado raso Saúl Pereira —uno de los militares fallecidos durante la operación militar estadounidense para derrocar al líder venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero— visitó su tumba en el Cementerio General del Sur, en Caracas, el 18 de enero del 2026. Foto:

Caracas, Venezuela. Natividad Martínez recibió un mensaje de su hijo cuando las primeras explosiones retumbaron cerca de su base militar en Caracas: “Te amo. Ya comenzó”. La madre cayó al suelo gritando por el joven soldado al que nunca volvería a ver.

Saúl Pereira Martínez tenía 18 años cuando falleció la madrugada del 3 de enero, durante el espectacular ataque a Venezuela ordenado por Donald Trump, que depuso y capturó al mandatario Nicolás Maduro.

Aunque su guardia había terminado, estaba destacado en Fuerte Tiuna, el principal blanco de la operación y la base militar en la cual se encontraba resguardado Maduro esa noche.

Aquella noche, Natividad despertó con las primeras detonaciones. Su hijo la llamó a las 2 a. m., después de enviarle el mensaje.

“Me dijo: ‘Mami, te amo’. Él tiene dos hermanos más y entonces me dijo: ‘Cuida a los niños’”, contó la madre de 38 años a la AFP, en el cementerio general del sur, en Caracas.

Natividad comenzó a gritar, contó su esposo, pero después se tranquilizó, y terminado el rápido ataque, llegó a conciliar el sueño metiéndose en su cama con sus otros dos hijos de nueve y dos años.

“Yo le dije quédate tranquila, no sabemos qué pasa”, comentó el padrastro de Saúl, quien pidió no ser identificado debido a que trabaja como policía y escolta gubernamental.

El hombre cree que Saúl murió debido a que la unidad en la que pernoctaba estaba dentro del perímetro de seguridad de Maduro, lo que los volvió un blanco del fuego estadounidense.

‘Un valiente’

La pareja visitó la tumba de Saúl este domingo junto al padre, novia y amigos del cadete que apenas en diciembre había terminado la formación inicial de la Guardia de Honor y estudiaba en la Academia Militar.

Le llevaron flores, y a ritmo de salsa vieja la familia lloró, recordó anécdotas y brindó en honor a la memoria del joven militar a quien recuerdan como “un valiente”.

Saúl entró en el sector castrense siguiendo los pasos de un amigo de infancia, quien durante el ataque estaba en la base aérea La Carlota y resultó herido en una pierna.

Su madre no temió la decisión. Al contrario, aplaudía la transformación del adolescente que era “un típico milenial”.

Saúl, cuenta Natividad, pasó de estar “de rumba, voy aquí, voy allá, no hago nada en la casa”, a estudiar, a limpiar la casa en sus visitas y a adquirir disciplina.

‘Efecto colateral’

A pesar del despliegue estadounidense en el Caribe el año pasado y de la proximidad, no veían venir la tragedia.

“El Presidente no siempre se quedaba en el mismo lugar”, explicó el hombre, y el gobierno maniobraba para despistar del paradero de Maduro incluso a los cuerpos de seguridad del Estado.

“Pero hubo infiltración, y mi hijo fue un efecto colateral de esa infiltración”, dijo la madre.

Saúl fue una de las más de cien víctimas letales que dejó la acción de las fuerzas especiales estadounidenses.

Aquél sábado, su madre le llevó comida a Fuerte Tiuna para la acostumbrada visita semanal.

Pero encontró silencio. Horas después, cuando los nombres de los caídos comenzaban a circular, la mujer se fue al batallón y se plantó exigiendo respuestas.

“Y me tuvieron que decir”, contó con la mirada fija en la tumba de cemento donde escribieron su nombre con flores amarillas, celestes y blancas.

Su hijo, al igual que otros militares, fueron homenajeados por el gobierno, que lo ascendió de forma póstuma.

Natividad sostuvo que parte del país parece no lamentar estas muertes debido a la polarización política que divide a la nación bajo el mandato chavista hace más de dos décadas.

“¿Que si en el pasado murieron personas por una afinidad política? sí, son seres humanos también. Pero estos que murieron también son seres humanos. Todos son venezolanos. En un frente o en otro, todos son seres humanos, todos tienen dolientes”, dijo.

También cuestionó a Washington: “Tú no puedes venir a mi país a matar a la gente así”, comentó. “Porque (dicen) ‘fue una operación limpia’. No fue limpia ¿Tú sabes cuantos muertos hubo?”.

Estremecida pero estoica, la madre dijo sentirse orgullosa.

“Él murió por su patria”, dijo. “Independientemente de lo que digan, para mí, mi hijo fue un patriota, y eso es lo que a mí me importa”.