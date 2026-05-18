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‘Impactante’ aumento de ejecuciones en Irán impulsó cifras récord a nivel mundial para 2025

Desde 1981 no se contabilizaban tantas penas de muerte en Irán, que realizó más del doble de ejecuciones en 2025 respecto al año previo

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Por AFP

París, Francia. El “impactante” aumento del número de ejecuciones en Irán, que aplicó la pena de muerte a más de 2.150 personas, hizo que las ejecuciones en 2025 en todo el mundo batieran un récord desde 1981, según el informe anual de Amnistía Internacional publicado este domingo.








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