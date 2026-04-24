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Gobierno de Estados Unidos quiere reinstaurar fusilamiento y electrocuciones para penas de muerte

En 2020 Donald Trump terminó con 17 años sin ejecuciones federales; durante los últimos seis meses de su mandato hubo 13 ejecuciones por inyección letal, más que bajo cualquier líder estadounidense en 120 años

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Por AFP
Miami, Estados Unidos. Un hombre de Florida condenado por asesinar a dos mujeres que había contratado para tener relaciones sexuales fue ejecutado mediante inyección letal, en una de las dos ejecuciones llevadas a cabo con este método este martes en Estados Unidos.
Donald Trump ha impulsado la aplicación de la pena de muerte durante sus dos administraciones. (Shutterstock)







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AFP

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