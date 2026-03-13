Hospitalizan a Bolsonaro en Brasilia mientras cumple condena de 27 años

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado,se encuentra hospitalizado.

Brasilia, Brasil. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue hospitalizado en cuidados intensivos el viernes tras desarrollar bronconeumonía en la prisión donde el líder de extrema derecha cumple condena por planear un golpe de Estado.

Según un comunicado del Hospital DF Star de Brasilia, compartido en redes sociales por su esposa, Michelle Bolsonaro, el hombre de 70 años presentaba “fiebre alta, disminución de la saturación de oxígeno, sudoración y escalofríos”.

Según el comunicado, el exlíder estaba recibiendo antibióticos por vía intravenosa para tratar una “bronconeumonía bacteriana bilateral”.

El hijo mayor de Bolsonaro, Flavio, senador y aspirante a la presidencia, había dicho anteriormente en X que su padre se había despertado con escalofríos y fuertes vómitos.

Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por su papel en un fallido intento de golpe de Estado tras su derrota en las elecciones de 2022.

Desde que fue apuñalado en el abdomen durante un acto de campaña en 2018, padece problemas de salud recurrentes.

Hasta el momento, el Tribunal Supremo ha denegado las peticiones de los abogados de Bolsonaro para que se le permita cumplir su condena bajo arresto domiciliario.

“Están jugando con la vida de mi padre”, dijo Flavio Bolsonaro el viernes al salir del hospital.

“Como mínimo, se le debería conceder el arresto domiciliario por razones humanitarias”, declaró el senador a los periodistas.

Las próximas elecciones presidenciales de Brasil están previstas para octubre y, a pesar de su encarcelamiento, Bolsonaro sigue siendo una figura central en el panorama político del país.

El expresidente ha designado a Flavio como el candidato de derecha para desafiar al actual presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula declaró que había impedido la entrada a un diplomático estadounidense que quería visitar a Jair Bolsonaro, un día después de que el Tribunal Supremo prohibiera la visita del enviado por una posible injerencia extranjera.

“Le prohibí la entrada a Brasil”, dijo Lula refiriéndose a Darren Beattie, el nuevo asesor del Departamento de Estado de Estados Unidos para Brasil, quien tenía previsto reunirse con Bolsonaro en prisión el 18 de marzo.

Una fuente diplomática brasileña confirmó a la AFP que el visado de Beattie fue revocado el viernes debido a “mentiras sobre el propósito de la visita”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil declaró que el visado de Beattie se había concedido exclusivamente para permitirle asistir a un foro sobre minerales críticos y participar en reuniones oficiales con funcionarios del gobierno brasileño.

Según documentos judiciales, la visita de un funcionario público extranjero a un expresidente durante un año electoral “podría constituir una injerencia indebida” en los asuntos internos de Brasil.